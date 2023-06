Jetzt ist Mückensaison: Das hilft gegen die summenden Nervensägen

Innerhalb von zwei Wochen wird aus dem Ei eine fertige Mücke, bei Temperaturen über 25 Grad geht es sogar noch schneller. Der Rat lautet also: Mindestens einmal in der Woche sollte man seine Gefäße im Garten oder auf dem Balkon komplett leeren. Etwa zum Blumengießen, denn das überleben die Larven, die sich eventuell schon im Wasser befinden, nicht.

Warum werden manche Menschen öfter als andere gestochen?

Mückenstich: Der Geruch ist entscheidend

Lange Zeit wurde gemutmaßt, dass die Beschaffenheit des Blutes eine Rolle spielt bei der Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man gestochen wird. Inzwischen ist sich die Wissenschaft sicher: Mücken werden vom Geruch angezogen. Der Eigengeruch der Haut, kombiniert mit Schweiß, Bakterien und anderen Gerüchen, ist ein wesentlicher Faktor.

Auch Personen, die Alkohol trinken, werden häufiger gestochen. Duschen und Waschen sorgt prinzipiell dafür, dass man weniger attraktiv für Mücken ist. Allerdings kann hier auch die "Geschmacksrichtung" des Duschbads oder der Seife eine Rolle spielen. So zeigen Studien, dass blumige und fruchtige Düfte anziehender auf Mücken wirken als zum Beispiel Kokos.

Wie schütze ich mich vor Stichen?

Wenn Sie an Tagen, in denen viele Mücken unterwegs sind, viel im Freien sind, empfiehlt es sich, lange Kleidung zu tragen. Je weniger Haut frei ist, desto besser. Auch sollte die Kleidung nach Möglichkeit eher weit sein. Auch die Farbe spielt eine Rolle: Mücken zieht es es eher zu dunklen Farben, also sollten Sie nach Möglichkeit helle Kleidung tragen.

Auch Mückensprays helfen, den attraktiven Eigengeruch zu überdecken und die Mücken zu vertreiben. Allerdings können diese die Haut reizen, zu allergischen Reaktionen führen und Gewässer belasten, wenn man nach dem Einsprühen schwimmen geht.

Und falls es Sie doch erwischt hat, lautet die Empfehlung: Nicht kratzen! Dadurch verteilt sich das Sekret, das die Mücken beim Stechen absondern, über eine größere Flache. Der Juckreiz wird so stärker und hält länger an. Wer das Jucken verringern will, sollte die Stelle kühlen oder kurz erhitzen.