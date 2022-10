Mevlüde Genç - ein Symbol der Toleranz

Mevlüde Genç hatte allen Grund, in dieser Atmosphäre gegenüber den Deutschen und dem deutschen Staat Wut zum Ausdruck zu bringen. Doch sie wählte einen anderen Weg, den Weg der Toleranz und des Friedens.

Statt mit Hass reagierte sie mit Besonnenheit: "Ich empfinde niemandem gegenüber Hass. Nur den vier jungen Männern gegenüber, die damals meinen Kindern den Tod gebracht haben, empfinde ich in meinem Innersten eine Abneigung. Sonst nicht. Dieses Land gehört auch uns."

Der Aufruf von Mevlüde Genç zu Toleranz und Frieden hat alle Generationen von Türkinnen und Türken in Deutschland positiv und nachhaltig geprägt. Genç hat den Menschen gezeigt, dass die Liebe ein stärkeres Gefühl ist als der Hass. Auch in dem schlimmsten Moment unseres Lebens gibt es immernoch Werte, die uns helfen können, mit der tiefen Trauer umgehen zu können. Und: Gegenüber den Rassisten sitzen alle in einem Boot. Nicht die gegenseitige Zerfleischung, sondern der Zusammenhalt, ist gefragt.

Kanzler Helmut Kohl blieb der Trauerfeier fern

Ein Ereignis hat allerdings doch noch eine tiefe Wunde an der starken Brust von Mevlüde Genç hinterlassen. Helmut Kohl ( CDU ), der damalige Bundeskanzler, weigerte sich, an der Trauerfeier in Solingen am verbrannten Haus der Famile Genç teilzunehmen. Sein Regierungssprecher Dieter Vogel verteidigte Kohls Entscheidung und verwies auf die "weiß Gott anderen wichtigen Termine" des Kanzlers. Man wolle schließlich nicht "in Beileidstourismus ausbrechen" .

Bis heute ist es vielen türkisch-stämmigen Menschen in Deutschland unverständlich, warum sich Helmut Kohl damals so verhielt. Sie haben ihm diese Weigerung nie verziehen - bis heute nicht.

Angela Merkel (links) mit Mevlüde Genç

Es gibt unzählige Bilder, die Angela Merkel (CDU), die spätere Kanzlerin, zusammen mit Mevlüde Genç zeigen. "Mutti Merkel" mit "Mevlüde anne" auf Fotos … Unter anderem auch deshalb waren viele Deutsch-Türken traurig, als sich Angela Merkel vor einem Jahr von der politischen Bühne verabschiedet hat.

Als ein türkischer Journalist Mevlüde Genç vor ein paar Jahren fragte, wie sie es aushalten kann, in einer Stadt zu leben, in der ihr unendliches Leid angetan wurde, antwortete Genç: "Hier ist zu meiner Heimat geworden, meine Kinder leben hier."

Mevlüde Genç blieb Solingen treu

Genç hat die Stadt Solingen nie verlassen, hat ihre Schmerzen dort in sich getragen und ihr Leben lang die Menschen zum friedlichen Zusammenleben aufgerufen. Mevlüde Genç ist zum Symbol der Toleranz in Deutschland geworden.

Nun ist die Stimme des Friedens für immer still. Mevlüde Genç hat ihr Leben verloren - in jener Stadt, in der sie fast immer gelebt hat, in Solingen. Doch eine letzte Fahrt steht ihr noch bevor: Ihre Leiche wird in die Türkei überführt, nach Merzifon, wo sie ihre familiären Wurzeln hat. Dort wird sie auch begraben, weit weg von Deutschland, im Norden Anatoliens, in einer stillen Kleinstadt, wo ihre Reise begann.

Der Autor, Tuncay Özdamar, ist Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo. Für Dienstag (01.11.2022) um 14 Uhr ist eine offizielle Trauerfeier an der Unteren Wernerstraße in Solingen geplant. Dort steht das Haus, auf das im Mai 1993 der Brandanschlag verübt wurde.