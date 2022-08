Masern-Impfpflicht: Was das Urteil für Eltern und Kinder bedeutet

Rund zweieinhalb Jahre nach Einführung der Masern-Impfpflicht hat das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag über die Klagen mehrerer Eltern entschieden. Die Kläger lehnten das Gesetz als einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ihrer Kinder und als eine Beschränkung ihres Erziehungsrechts ab. Die Richter sahen das nicht so: Die Impfpflicht bleibt bestehen.