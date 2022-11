Klimaszene schaut gespannt "Wetten, dass..?"

Der Klimaaktivist Marten Reiß hat heute das Besetzungslager in Lützerath verlassen, um in Friedrichshafen bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk auf der Couch zu sitzen. Einzelheiten zu der Wette darf er im Vorfeld nicht verraten. Der 41-jährige 3D-Designer lebt seit zwei Jahren in dem vom Abriss bedrohten Ort Lützerath. "Wenn ich Wettkönig werde, will ich das Preisgeld im Wert von 50.000 Euro unter anderem der Initiative "Lützerath lebt" spenden." , sagte er am Mittag.