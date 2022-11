Demo in Lützerath: "Wir werden hier stehen, wir werden kämpfen und streiken"

2000 Demonstranten werden erwartet

Zur Demo am Samstag riefen auf: Alle Dörfer Bleiben, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Fridays For Future Deutschland, Greenpeace Deutschland, Klima-Allianz Deutschland, Lützerath Lebt! und Naturschutzjugend NRW . Im Aufruf zur Demo heißt es: " RWE lässt in diesen Tagen Windräder abreißen, um noch mehr Kohle zu fördern: So zeigt sich in Lützerath die ganze Absurdität der aktuellen Energiepolitik." Samira Ghandour von Fridays for Future spricht auf der Pressekonferenz der Großdemonstration als jüngste Aktivistin vor dem rund sechs Meter großen gelben Kreuz, dem Symbol, das Greenpeace zur Erhaltung der 1,5 Grad-Grenze und dem Dorf Lützerath aufgestellt hat. Sie sagt: "Wir werden hier stehen, wir werden kämpfen und streiken." Dirk Janssen von BUND sagte daraufhin: "Es reicht halt nicht, sich für einen Kohleausstieg bis 2030 zu feiern, es kommt darauf an, wie viel wir bis dahin verfeuern."

Protestaktion in ganz Deutschland

In über 20 Städten in Deutschland finden heute dezentrale Protestaktionen gegen den drohenden Abriss Lützeraths statt. In Aachen haben in der vergangenen Nacht Aktivisten gelbe Kreuze an Straßenlaternen und Bäumen in der Stadt verteilt. Die gelben Kreuze sollen symbolhaft für den Erhalt Lützeraths stehen.