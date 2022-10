Kampf um Lützerath – wie verändert der Braunkohlestreit eine Region?

Thomas Wenkert

WDR-Reporter Thomas Wenkert berichtet schon seit Jahrzehnten aus dem rheinischen Braunkohlerevier. Er hat erlebt, wie die Kohle die Region geprägt hat, im positiven wie im negativen. Er hat viele Kontakte: Zu Menschen, die umgesiedelt wurden, zu Klimaaktivisten, zur Polizei und zu RWE . Im Gespräch mit "nah dran"-Host Andreas Bursche erzählt er, wie die Stimmung vor der bevorstehenden Räumung Lützeraths ist - und ob der kleine Ort eine ähnliche Symbolik hat, wie der Hambacher Forst.

"Egal mit wem man spricht, ob Aktivisten, Gewerkschaften oder auch RWE: Jeder weiß ja, dass es wirklich vorbei ist mit der Braunkohle. Und jeder weiß auch, dass diese Braunkohle einen Teil zur Klimakatastrophe beigesteuert hat." Thomas Wenkert, WDR-Reporter

