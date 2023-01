Lützerath-Räumung beendet: Aktivisten verlassen Tunnel

Stand: 16.01.2023, 12:46 Uhr

In Lützerath haben die letzten beiden Aktivisten auf dem Gelände ihren Widerstand aufgegeben. Sie kamen am Montagmittag freiwillig aus dem Tunnel, in dem sie sich tagelang verschanzt hatten.