"Letzte Generation" auf Flughäfen und vor Lkw: Das Problem mit der Akzeptanz

Psychologe erklärt Reaktionen

Schon in der Vergangenheit reagierten die Betroffenen von Blockaden zum Teil aggressiv und es kam zu Handgreiflichkeiten. Wie lässt sich das erklären? Der Diplom-Psychologe und Politikwissenschaftler Moritz Kirchner sagte dem WDR, dass zahlreiche menschliche Grundwerte berührt würden. " Der Wert, der im Wesentlichen verletzt wird, ist die Freiheit. Also das Gefühl, selber so entscheiden zu können oder zu handeln, wie man das möchte. Und das Problem ist, dass ich mir ja nicht ausgesucht habe, blockiert zu werden. Deswegen ist mein Freiheitswert hart angegriffen."