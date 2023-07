Nach Klimaprotest: Flugverkehr in Düsseldorf läuft wieder an

Die Aktivisten hätten einen Zaun durchschnitten und seien so zu Fuß auf das abgesperrte Gelände gelangt, das schreiben sie in einer Mitteilung. Dann hätten sich einige der Aktivisten auf dem Rollfeld festgeklebt. Sie wollten so verhindern, dass Flugzeuge zur Startbahn fahren. Die Bundespolizei hat mittlerweile bestätigt, dass Aktivisten auf den Rollfeldbereich des Flughafens vorgedrungen sind. Am Flughafen in Hamburg laufe laut der Aktivisten eine ähnliche Aktion.