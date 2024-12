Millionen Menschen in NRW müssen über Weihnachten arbeiten

Auch damit ist sie nicht allein. Rund zehn Prozent der Erwerbstätigen müssen am ersten und/oder am zweiten Weihnachtstag arbeiten. Ähnlich sieht es an Neujahr aus. Silvester wiederum ist mit Heiligabend vergleichbar: Bis 14 Uhr arbeiten in NRW rund 2,5 Millionen Menschen, danach ist es knapp die Hälfte. „Deutlich überdurchschnittlich ist die Quote dann erneut im Gastgewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Logistik“ , heißt es in der Studie.

Teils kräftige Lohnzuschläge an Feiertagen

Ein Trostpflaster für all jene, die arbeiten, wenn der Großteil frei hat: Laut der Studie gibt es teils kräftige Lohnzuschläge. Das WSI-Institut hat dafür 95 Tarifverträge ausgewertet.

Bis 14 Uhr an Heiligabend und Silvester bekommt rund ein Viertel der Beschäftigten mehr Geld als sonst, am Nachmittag ist es dann mehr als die Hälfte, an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind es gar 70 Prozent. Je nach Branche gibt es in der Regel zwischen 50 und 200 Prozent mehr Gehalt.