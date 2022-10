Zu wenige Windräder: NRW hinkt eigenen Zielen hinterher

In Nordrhein-Westfalen entstehen weiter zu wenige Windräder, um die selbst gesetzten Ausbauziele zu erreichen. Das geht aus Zahlen hervor, die die "Fachagentur Windenergie an Land" am Freitag bekanntgeben wird. Sie liegen dem WDR bereits vor.

20 neue Windräder im dritten Quartal

Demnach sind im gerade zu Ende gegangenen, dritten Quartal des Jahres 20 neue Windräder ans Netz gegangen. Rechnet man die ersten neun Monate zusammen, sind dieses Jahr in NRW 67 Windräder zum ersten Mal in Betrieb genommen worden.

Die Ausbauziele, die sich die schwarz-grüne Koalition gegeben hat, sind wesentlich ehrgeiziger: Tausend neue Windräder sollen entstehen in der fünfjährigen Legislaturperiode bis 2027. Das entspricht im Schnitt 200 neuen Windrädern pro Jahr.