Lützerath wird abgebaggert - aber Kohle-Aus für 2030 steht

Der Braunkohle-Ausstieg in Nordrhein-Westfalen wird endgültig auf das Jahr 2030 vorgezogen. Das haben das NRW-Wirtschaftsministerium und das Bundeswirtschaftsministerium mit dem Energiekonzern RWE vereinbart.

Im Gegenzug soll RWE in erneuerbare Energien und auch in neue Gaskraftwerke investieren, die in der Zukunft auch mit Wasserstoff und damit klimaneutral betrieben werden können.

Für den Ort Lützerath bei Erkelenz gibt es dagegen keine Zukunft. Der Ort wird wie geplant abgebaggert, um die Braunkohle für die kommenden Jahre zu nutzen und damit Strom zu produzieren. Das sei angesichts der derzeitigen Energiekrise unumgänglich, sagten sowohl NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).