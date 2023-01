Wüst und Neubaur: Harmonie und Eigenlob

Fast sieben Monate lang besteht nun die erste schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen. Anlass für Streit gab es in dieser Zeit theoretisch genug - etwa angesichts der chaotischen Haushaltspolitik oder der Räumung in Lützerath. Doch bislang ist kein koalitionsinterner Krach nach Außen gedrungen.

Entsprechend harmonisch präsentierten sich am Dienstag auch Ministerpräsident Hendrik Wüst und seine Stellvertreterin Mona Neubaur bei der traditionellen Pressekonferenz zum Beginn des Jahres. Die beiden hatten für die Journalisten und Journalistinnen vor allem eine Botschaft mit im Gepäck: Es läuft rund.

Lob für die eigene Zusammenarbeit

So versicherte Wüst: " Diese Koalition arbeitet menschlich und inhaltlich gut zusammen. CDU und Grüne hier in Nordrhein-Westfalen das passt und funktioniert. " Und Neubaur pflichtete bei: " Menschlich stimmt's. Inhaltlich arbeiten wir ruhig. " Es handele sich um eine " lösungsorientierte " Koalition. " Vielleicht dem ein oder anderen zu ruhig und mit zu wenig koalitionsinternen Skandalen. "

Während der rund einstündigen Pressekonferenz wurde aber auch deutlich, dass es sich bei CDU und Grünen nicht um eine Liebesheirat handelt. Die Interaktion zwischen Wüst und Neubaur blieb auf das Nötigste beschränkt. Ob und wie die beiden abseits der professionellen Arbeitsebene menschlich miteinander klarkommen, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Energiewende Schwerpunkt für 2023

Stattdessen wurden zahlreiche Themenbereiche angerissen, die in 2023 angegangen werden sollen. So sprach Wüst schnellere Planungsverfahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien an sowie das Ziel, eine bezahlbare Energieversorgung sicherzustellen, damit weiterhin Industrie in NRW wirtschaften könne. Beim zweiten " Schwerpunkt " Bildung nannte der Ministerpräsident das bereits beschlossene Vorhaben, Lehrer demnächst einheitlich zu bezahlen.