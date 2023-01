Die Frage nach der politischen Verantwortung für die Sperrung der Rahmedetalbrücke wird den Landtag in dieser Woche ausführlicher beschäftigen. Auch verschwundene E-Mails von Staatskanzlei und Verkehrsministerium werden dabei zur Sprache kommen. Beides wird Thema in einer Aktuellen Stunde des Plenums am Mittwoch, wie der WDR am Montag erfuhr.

E-Mails aus Staatskanzlei und Verkehrsministerium nicht auffindbar

Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP hatten die schwarz-grüne Landesregierung vergangene Woche aufgefordert, alle Akten und Dokumente, die die A45 und die Talbrücke Rahmede betreffen, dem Parlament binnen 14 Tagen vorzulegen.