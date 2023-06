1,4 Milliarden für Düsseldorfer Schulen

Maik Koch, Schulleiter des Comenius Gymnasiums, begutachtet die Baustelle

Von der Decke hängen Kabel, die Wände sind unverputzt. Es fehlen Fenster und Bodenbeläge. Maik Koch, Schulleiter des Comenius Gymnasiums in Düsseldorf, steht in seinem feinen Anzug mitten in der staubigen Baustelle und hat ein breites Lächeln im Gesicht. Es ist die Vorfreude. Wenn der Erweiterungsbau im nächsten Sommer fertig ist, wird seine Schule um ein Drittel größer sein als jetzt.

"Es ist als Schulleiter etwas ganz besonderes so einen Erweiterungsbau an der eigenen Schule begleiten zu dürfen. Wir haben schon mit Schülern, Eltern und Lehrern an der Planung teilhaben dürfen und freuen uns auf den großen Ganztagsbereich. Darauf bin ich stolz." Maik Koch, Schulleiter

Hohe Wasserhähne für Trinkflaschen

Wasserhahn zum Befüllen von Trinkflaschen

Ortswechsel: In den frisch sanierten Klassenräumen des Lessing-Gymnasiums und Berufskollegs in Oberbilk riecht es nach Farbe. Auf den Tischen liegen die Bücher fürs neue Schuljahr bereit. Trotz der vielen modernen Gegenstände wie Beamer und Whiteboards, bleiben die Waschbecken in den Klassenräumen erhalten. Zum Tafelwischen braucht man sie nicht mehr. Das Händewaschen hat in der Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die hohen Wasserhähne, die hier extra eingebaut wurden, ermöglichen den Schülern zusätzlich ihre Trinkflaschen aufzufüllen.

Investitionen auch in neue Geräte

Katharina Minarski, Hausmeisterin mit einem akkubetriebenen Laubbläser

Ein bisschen erinnert Katharina Minarski mit ihrem Laubbläser an eine Geisterjägerin. Auf dem Rücken trägt die Hausmeisterin einen sechs Kilo schweren Akku. Alle Außenpflegegeräte sollen zukünftig von fossilen auf akkubetriebene Energiequellen umgestellt werden. Das ist gut für die Umwelt und gut für das Klima zwischen Hausmeistern, Lehrern und Schülern. "Früher gab es immer gleich Beschwerden, wenn ich während der Unterrichtszeit den Laubbläser eingesetzt hab. Jetzt kann ich mir meine Arbeitszeit besser einteilen. Mit den leiseren Gerät kann ich problemlos arbeiten und störe niemanden" , sagt sie.

Ziel ist bundesweite Vorreiterrolle

Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule in Bildung steht in einem renovierten Klassenzimmer

In Düsseldorf werden in den kommenden Jahren zwei neue Gymnasien, eine Gesamt-, eine Real- und eine Hauptschule gebaut. Ein großer Teil der Investitionen fließt in Neubauten. Gleichzeitig müssen die Bestandsgebäude modernisiert werden. Die Leiterin des Düsseldorfer Amts für Schule und Bildung, Dagmar Wandt, hat große Pläne.

"Jeder zweite Euro, den wir als Stadt investieren, fließt in die Bildung. Mit unserer flächendeckenden Schulbau-Offensive nehmen wir deutschlandweit eine Vorreiterrolle beim nachhaltigen Bau, der Modernisierung und der Digitalisierung von Schulen ein." Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung

Gewerkschaft fordert saubere Toiletten

Dr. Sylvia Burkert von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft betont die gute Zusammenarbeit mit dem Schulamt in Bezug auf die Digitalisierung. Sie findet aber auch, dass die Schulpolitik einerseits die neue schöne Schulwelt präsentiere, während sie gleichzeitig die Grundbedürfnisse des geordneten Schulbetriebs ignoriere.