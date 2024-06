50 Milliarden Investitionsstau in den NRW-Kommunen

"Die Kommunen müssten sich eigentlich für Zukunftsaufgaben wappnen, angefangen bei Klimaschutz über Digitalisierung bis zu Mobilität und Integration." So fasst der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds NRW , Christof Sommer, die Lage zusammen. Doch stattdessen sind da zahlreiche nicht bewältigte Aufgaben der Vergangenheit: "Stand heute hängen wir aber in NRW schon bei den benötigten Investitionen um schätzungsweise 50 Milliarden Euro hinterher ", rechnete Sommer am Freitag vor. Viele Städte und Gemeinden seien für einen genehmigungsfähigen Haushalt auf ihre Reserven angewiesen.

Neuer Altschuldenvorschlag