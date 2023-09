Was NRW für mehr Wohnungen tun kann

Die Landesbauordnung, die gerade novelliert wird, sei ein "Möglich-Macher" für das serielle Bauen, sagte ein Sprecher von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ). "Oftmals scheitert das serielle Bauen im Wohnungsbau allerdings an den damit verbundenen Kosten" , so der Sprecher. Gleichwohl "entstehen derzeit in zahlreichen Kommunen Funktionsgebäude in serieller bzw. Modulbauweise (in Dortmund ein Gymnasium; in Duisburg eine Kita und viele andere)" .