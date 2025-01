So wollen CDU und Grüne in NRW 1.400 Windräder blockieren

Viele Anträge auf Windräder außerhalb der Vorranggebiete

Bundes- und Landesgesetz zusammen sollen dafür sorgen, dass mehr als 1.400 Windräder in den kommenden Jahren nicht gebaut werden dürfen. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr gingen in NRW 154 Windräder neu ans Netz, insgesamt drehen sich hierzulande rund 3.700 der Turbinen.

Die schwarz-grüne Landesregierung betont immer wieder, dass sie für den Ausbau der Windenergie ist, hat sich in ihrem Koalitionsvertrag bis zum Ende der Legislaturperiode tausend neue Anlagen in NRW als Ziel gesetzt. Doch die sollen in Zukunft nur noch in ganz bestimmten Bereichen entstehen - in den so genannten Vorranggebieten.