Plötzlich kein Zuschuss mehr zum Haus- und Wohnungskauf

Zahlen der NRW.Bank legen nahe, dass etwas weniger als noch ein Fünftel der Summe bereit stehen müsste. Rund 50.000 Anträge mit einer durchschnittlichen Förderung von 6.500 Euro seien gestellt worden. Das wiederum würde bedeuten, dass noch um die 75 Millionen Euro vorhanden sein müssten. Eine Prognose, ob das Geld durch nachgereichte Anträge aufgebraucht wird, will die NRW.Bank auf WDR-Nachfrage nicht abgeben.

Opposition übt geschlossen Kritik

Bei der gesamten Landtagsopposition - und nicht nur bei der FDP - stößt die plötzliche Einstellung auf Kritik. " Von der Landesregierung gab es keine Kommunikation, keine Ankündigung, nichts. Diese Verweigerung jeglicher Transparenz ist ein Unding ", sagt der stellvertretende SPD-Faktionschef Christian Dahm. Familien, die sich auf die Landesregierung verlassen hätten, stünden jetzt ohne die wichtige Unterstützung da.

Die AfD sieht das ähnlich und fordert grundsätzlich eine Absenkung der Grunderwerbssteuer. Diese liegt mit 6,5 Prozent so hoch wie in kaum einem anderen Bundesland - nur im Saarland, Brandenburg und in Thüringen fallen beim Kauf ebenfalls 6,5 Prozent des Kaufpreises zusätzlich an. " Diese Landesregierung hat kaum Interesse, den Traum vieler Familien von den eigenen vier Wänden substanziell zu fördern ", so AfD-Politiker Carlo Clemens.

