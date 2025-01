Die neuerliche Messerattacke, bei der ein Mann in Aschaffenburg einen anderen Mann und ein zweijähriges Kind getötet hat, beschäftigte am Donnerstag auch den Landtag in NRW. FDP und AfD hatten jeweils eine "Aktuelle Stunde" dazu beantragt. Auch mit Blick auf Fehler in den Ausländerbehörden im Land.

Doch es wurde eine hitzige, streckenweise emotionale Diskussion. Es ging vor allem um die Politik der Ampelkoalition beim Thema Migration, um die Brandmauer zur AfD - und um den polarisierenden CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.

Einmal mehr wurde die grausamen Attacke von Aschaffenburg für den Wahlkampf genutzt.