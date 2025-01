Über die Reform des öffentlichen Rundfunks wird seit Monaten diskutiert. Unter anderem geht es darum, wie die öffentlich rechtlichen Medien sich besser auf die Bedürfnisse ihres Publikums einstellen. Aber auch um die Frage, wie hoch die Rundfunkgebühren für Programme wie ARD, ZDF und Deutschlandradio sein sollen und wie Beitragserhöhungen gestaltet werden.

Gleich drei Staatsverträge hat die NRW-Landesregierung in ihrer Kabinettsitzung am Dienstag beschlossen. Zwei davon bezogen sich auf den öffentlich rechtlichen Rundfunk. Die Anstalten sollten " moderner und schlanker" werden - und auch digitaler, sagte der Landesminister für Medien, Nathanael Liminski (CDU), am Nachmittag. Außerdem ist mehr Jugendschutz in den Ländern geplant.