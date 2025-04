Günstiger und effizienter: NRW beschleunigt Hochschulbau

Marode, zu klein und im schlimmsten Fall nicht mehr nutzbar: Viele Gebäude an Hochschulen in NRW sind in einem schlechten Zustand. Kein Wunder - schließlich ist ein Großteil der Hochschulinfrastruktur schon über 50 Jahre alt. "Und über viele Jahre und Jahrzehnte ist weniger in den Erhalt und die Sanierung investiert worden, als eigentlich notwendig wäre" , erklärt NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes ( CDU ).

Ändern soll das nun das Projekt "Masterplanung im Hochschulbau". Dadurch sollen Bauprozesse an Hochschulen künftig schneller, günstiger und effizienter umgesetzt werden.

Erfolgreiche Pilotphase

Brandes: "Zu wenig in Erhalt der Hochschulen investiert"

Vor rund einem Jahr ist die Pilotphase mit drei Hochschulen in NRW gestartet: Bielefeld, Duisburg-Essen und Paderborn waren dabei. Und die Erfahrungen waren offenbar so positiv, dass das Projekt nun auf die RWTH Aachen und die FH Dortmund ausgeweitet wurde. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb ( BLB ) NRW und den Hochschulen wurde am Dienstag unterzeichnet.