Das neue Gesicht der Raumfahrt in NRW

Reinhold Ewald war 1997 drei Wochen lang auf der russischen Raumstation "Mir". Der Mönchengladbacher ist damit einer von dreizehn Deutschen, die bisher im Weltraum waren - und einer von zwei Astronauten aus NRW . Jetzt wurde der 68-Jährige zum Raumfahrtbotschafter des Landes ernannt.

WDR: In der russischen Raumfahrt sagt man "Kosmonaut", in der NASA-Raumfahrt und auch in der europäischen sagt man "Astronaut". Sie haben vorher gesagt, Ihnen sei es egal, wie Sie genannt werden, Hauptsache nicht "Ex-Astronaut". Warum?

Reinhold Ewald: Das ist eine Qualität, die man als Privileg mitnimmt, wenn man einmal um die Erde - oder in meinem Fall 320 Mal um die Erde - geflogen ist. Man hat einen Blick auf die Erde, man nimmt sie als Globus, als verbundenes Ganzes wahr und dieser Eindruck verliert sich nicht. Und deshalb ist die Bezeichnung Astronaut eher ein Titel, dass man eine solche Erfahrung machen durfte.

WDR: Sie sind nun vorgestellt worden als neuer Raumfahrtbotschafter des Landes NRW. Was machen Sie?

Ewald: "Raumfahrt in NRW sichtbar machen"

Ewald: Die Idee ist, Raumfahrt in NRW sichtbar zu machen. Mit der Ausrufung eines Raumfahrtministeriums und einer Raumfahrtministerin (Dorothee Bär, CDU ) sehen wir einen politischen Fokus in Deutschland. Und Nordrhein-Westfalen möchte da nicht zurückstehen. Wir haben ja eine Vielzahl von Faktoren, die Raumfahrt in Nordrhein-Westfalen richtig begreifbar machen - sowohl in der Industrie als auch in den Universitäten oder in den Geländen von DLR und ESA . Um das sichtbar zu machen, ist man auf die Idee gekommen, einen Raumfahrtbotschafter in NRW bekannt zu machen, also ein Gesicht der Raumfahrt sozusagen.

WDR: Die Landesregierung sagt sogar, NRW ist Raumfahrtland. Man sieht davon aber wenig, oder?

Ewald: Konkurrenz belebt das Geschäft. Es gibt ESA -Zentren quer über die Bundesrepublik verteilt. Und Köln hat da aber tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten einen Schwerpunkt. Das letzte Schmuckstück ist jetzt diese Mond-Simulationsanlage LUNA, die auch mit maßgeblichen Beiträgen von Nordrhein-Westfalen entwickelt wurde.

WDR: Was kann die genau?

Ewald: Die hat aus der Eifel fein gemahlenen Regolith, so nennt man das Material, was den Mond bedeckt. Das ist ziemlich eklig, man kriegt es kaum von den Fingern und es geht natürlich auch in technische Geräte. Und so ist das Beherrschen eines Mondspaziergangs mit dieser Schwierigkeit, den Regolith nicht in die Lebensquartiere und ähnliches kommen zu lassen.