NRW braucht viel weniger Braunkohle, als die Regierung unterstellte

Besonders interessant: Dieser Rückgang setzt sich fort. So liegt die Braunkohleverstromung im Januar und Februar 2024 noch einmal um etwa 30 Prozent niedriger als in den gleichen Monaten im Jahr 2023. In 2024 werde die Erzeugung unter dem Strich nun noch einmal "voraussichtlich 4-12 TWh niedriger ausfallen als angenommen" schreibt Prognos in dem Papier. Die Landesregierung war für 2024 von mindestens 32,6 Terrawattstunden Bruttostromerzeugung in den Garzweiler-Kraftwerken ausgegangen. Prognos erwartet eine tatsächliche Produktion von circa 24 Terrawattstunden.