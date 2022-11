Wegen Finanznot: Verdi warnt vor Scheitern der Verkehrswende

Modernere und zusätzliche Busse und Bahnen, billigere Tickets - an Versprechen fehlt es nicht in der Verkehrspolitik. Die Gewerkschaft Verdi warnte am Dienstag in Düsseldorf davor, dass all dies am Geld scheitern könnte. "Wir fordern von Land und Bund, die Verkehrswende mit all ihren Folgekosten zu finanzieren und die Beschäftigten und die Kommunen nicht im Regen stehenzulassen" , sagte Verdi-Landeschefin Gabriele Schmidt.

Nahverkehr sei chronisch unterfinanziert

Die aktuelle Finanzdebatte über das geplante 49-Euro-Ticket zeige, dass der Nahverkehr chronisch unterfinanziert sei. Und für dringend notwendige Infrastruktur-Investitionen - etwa in die Umstellung der Antriebstechnik auf Batterie- und Wasserstoffbetrieb - müssten allein in NRW laut Verdi pro Jahr bis zu 1,9 Milliarden Euro bereitgestellt werden.