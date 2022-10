Was wir über das 49-Euro-Ticket wissen - und was nicht

Was passiert mit den aktuellen Abo-Tickets?

Erfahrungen mit 9-Euro-Ticket gesammelt

Die können - wie auch im Sommer während des 9-Euro-Tickets - weiterhin genutzt und abgeschlossen werden. Das 49-Euro-Ticket wird nur eine weitere Option sein. Verkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) rechnet aber damit, dass sich viele Ticket-Varianten dann aber nicht mehr verkaufen lassen. "Viele Tarife werden sich in Luft auflösen, weil die Nachfrage danach verschwindet" , mutmaßt Bundesverkehrsminister Wissing.

"Das wird natürlich unser Sortiment auf den Kopf stellen" , meint auch Holger Klein vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg ( VRS ). "Wir werden genau beleuchten und schauen, was der Kunde möchte" , kündigt er an. Die Gefahr, dass sich jemand noch vor Einführung des neuen Tickets an ein deutlich teureres Abo bindet, sieht er nicht. Denn: "Unsere Abos sind alle monatlich kündbar."

Werden nun alle 49-Euro-Tickets kaufen, die ein Abo-Ticket benötigen?

Semestertickets bleiben bestehen

"Nicht jeder wird dieses neue Ticket haben wollen" , glaubt Holger Klein vom VRS. Denn etwa Semestertickets werden bereits jetzt deutlich günstiger angeboten. Außerdem hätten andere Tarife auch andere Möglichkeiten, etwa Mitfahrer mitzunehmen. Ob das mit dem 49-Euro-Ticket möglich sein wird, ist noch unklar.

Wird es die Möglichkeit geben, durch Upgrades auch Fernverkehrszüge nutzen zu können?

Das ist offenbar noch völlig unklar. Bei bisherigen Abotickets ist das möglich, ebenso wie ein Upgrade auf die 1. Klasse. Beim Vorläufer 9-Euro-Ticket gab es diese Möglichkeiten nicht.

Wenn Tarife nun deutschlandweit vereinfacht werden, braucht's dann überhaupt noch verschiedene Verkehrsverbünde?