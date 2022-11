Zugausfälle und Verspätungen: Verkehrsminister räumt Probleme ein

Zuständiger Minister sieht "große Probleme"

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer hat nun eingeräumt, dass es nicht rund läuft. " In der Tat ist es richtig, wir haben große Probleme und Herausforderungen ", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Landtag. Konkret nannte er Unpünktlichkeit und Zugausfälle. " Da haben wir eine Menge an Aufgaben zu erledigen. "

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer

Für die Probleme gebe es vor allem zwei Gründe. Zum einen werde im Moment viel in das Schienennetz investiert, weshalb es zu Baustellen komme. Doch darüber sei er " froh ". " Das ist der Preis, den der Verkehrsminister dieses Landes zahlen muss. Dass es vielleicht nicht Beifall gibt für Baustellen. Aber dass das nachgeholt wird, was in der Vergangenheit versäumt wurde ." Denn da sei zu wenig investiert worden.