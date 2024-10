In der Affäre um die Besetzung des Chefpostens beim Oberverwaltungsgericht in Münster sind neue Dokumente aufgetaucht. Sie belegen, dass die zuständige Personalabteilung des Justizministeriums die alte Bekannte und Favoritin von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) nicht gerade als Top-Kandidatin für einen der höchsten Richterposten im Land sah.

In einer Mail an den Leiter der Personalabteilung im Justizministerium schrieb die für die Stellenbesetzung zuständige Referatsleiterin: "Es spricht Überwiegendes dafür, dass die Auswahlentscheidung weiterhin zugunsten von Herrn Dr. C. ausfallen würde , da er auch Frau Jestaedt aufgrund eines Qualifikationsvorsprungs vorgehen dürfte" (Abkürzung durch die Redaktion). Die Mail liegt dem WDR vor.

Nachzüglerin aus dem Innenministerium

Dr. C., Abteilungsleiter im Justizministerium, war der Kandidat, für den noch Limbachs Vorgänger Peter Biesenbach (CDU) einen Personalvorschlag auf den Weg gebracht hatte. Doch nach der Landtagswahl im Mai 2022 hielt der frisch vereidigte Limbach die Stellenbesetzung an und ermöglichte Katharina Jestaedt so eine Teilnahme am Bewerbungsverfahren.

Die Juristin arbeitet seit 2020 im CDU-geführten NRW-Innenministerium, sie ist dort Abteilungsleiterin für Cybersicherheit. Limbach und Jestaedt kennen sich schon lange. Der Minister wollte schließlich sie zur OVG-Präsidentin machen. Doch mehrere Gerichte hielten die Besetzung an. Die Stelle ist seit 2021 weiter vakant.