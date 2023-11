Zweifel an Aussagen von NRW-Justizminister Limbach: Ein Abendessen, viel Geschmäckle

Düsseldorf im Juli 2022: Nicht einmal ein Monat war vergangen, seitdem Benjamin Limbach zum Landesjustizminister vereidigt worden war, als er sich zum Abendessen verabredete. Er kannte Katharina Jestaedt schon lange, mehrfach hatten sich ihre beruflichen Wege gekreuzt.

Beide lernten sich laut Limbach 1999 beim Verwaltungsgericht kennen. Wie Jestaedt war auch Limbach später Büroleiter des Justizministers in NRW . Während Jestaedt das Büro der Ministerin Roswitha Müller-Piepenkötter ( CDU ) leitete, übernahm Limbach den Job im Anschluss unter dem Sozialdemokraten Thomas Kutschaty. Sowohl Jestaedt als auch Limbach, beide Jahrgang 1969, haben zeitgleich in Bonn Jura studiert und leben auch heute beide in Bonn.

Zwei Gerichte stoppen Neubesetzung für das OVG

Beim Dinner sollen die beiden nicht nur über Vergangenes gesprochen haben, auch die Zukunft soll Thema gewesen sein. Genauer: Jestaedts berufliche Zukunft. So zumindest hat es Limbach später geschildert. Demnach sollen sie an jenem Juli-Abend auch über einen vakanten Posten gesprochen haben: den des Präsidenten am Oberverwaltungsgericht in Münster. Das höchste Richteramt, das das Verwaltungsrecht in NRW zu bieten hat.

Ein Jahr später sollte Jestaedt den einflussreichen Posten tatsächlich bekommen – ehe das Verwaltungsgericht Münster ihre Berufung plötzlich stoppte. Mit Beschluss vom 28. September 2023 untersagte das Gericht vorerst, das Amt an Jestaedt zu übergeben. Denn das, was nach dem gemeinsamen Abendessen folgte, bezeichneten die Richter in Münster als "rechtswidrig" und "manipulativ" .

Jestaedt hatte sich nach dem Abendessen tatsächlich für den Posten beworben. Limbach wiederum hat seiner Duz-Bekannten eine sogenannte Überbeurteilung ausgestellt und ihr somit die Chance auf das Amt überhaupt erst ermöglicht.

Anderen Bewerbern soll Limbach abgeraten haben

Außerdem kam am vergangenen Donnerstag noch heraus, dass Limbach zwei anderen Bewerbern auf den Richterposten in persönlichen Gesprächen geraten hat, auf eine Bewerbung zu verzichten. Limbach räumte die Gespräche ein, bestritt gegenüber dem WDR aber, die Bewerber zu einem Rückzug gedrängt zu haben. Die beiden hätten selber um die Gespräche mit ihm gebeten.