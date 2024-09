Droht Limbach neuer Ärger wegen Zeugen im Untersuchungsausschuss?

Dieser ungewöhnlichen Einstufung war jedoch ein Schreiben aus Limbachs Ministerium vorausgegangen, was die Opposition im Landtag als Einflussnahme auf die Genehmigung auslegt. In dem Papier wird differenziert dargelegt, dass es auch Gründe gebe, die gegen eine Befragung im Ausschuss sprechen würden. Auch das ist normalerweise unüblich, heißt es aus Justizkreisen.

FDP warnt vor weiterem Vertrauensverlust

FDP-Fraktionschef Henning Höne warnte den Justizminister, er sei gut beraten, "das Parlament zu unterstützen." Sonst verliere man ganz viel Vertrauen. " Limbach hat durch sein Verhalten schon ganz viel Vertrauen im Justizbereich zerstört und er scheint sich leider weiter auf diesem Pfad zu bewegen ", sagte Höne dem WDR. Tatsächlich hatte es in der Sache schon mehrfach Rücktrittsaufforderungen gegen Limbach vonseiten der Oppositionsparteien SPD, FDP und AfD gegeben.

Bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses war der Vorgang am Donnerstag kein Thema, obwohl die Befragungsgenehmigung noch nicht vorlag. Klaus Voussem (CDU), der Vorsitzende des Ausschuss, erklärte nach der Sitzung, dass man den Vorgang nicht besprochen habe. Er gehe davon aus, dass am Montag die geplanten Zeugen erscheinen werden. " Wenn sich alle an die kommunizierten Zeitabläufe halten, dürfte es nicht zu Konflikten bei den Befragungen kommen ", sagte Voussem.

Befragungserlaubnis soll erteilt werden

Den Ausschuss selber dürfte das Thema in öffentlicher Sitzung dann am Montag beschäftigen. Dann werden zwei Zeugen befragt. Auch die angesprochene Richterin wird offenbar dann von den Abgeordneten aussagen. Ein Sprecher des Justizministeriums sagte dem WDR, dass man die Befragungsgenehmigung erteilen werde.

