Die 103-jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält in diesem Jahr einen außerordentlichen Preis des Westfälischen Friedens. Verliehen wird er bei der sogenannten 2. Westfälischen Friedenskonferenz, die am 4. April in Münster stattfindet. Friedländer erhält die Auszeichnung für ihr Lebenswerk und ihr Auftreten "gegen das Vergessen" .

Friedländer kam 1921 in Berlin zur Welt. Als einzige in ihrer Familie überlebte sie den Holocaust. 2008 erschien ihre Autobiografie "Versuche, dein Leben zu machen. Als Jüdin versteckt in Berlin" . Nach über sechs Jahrzehnten im Exil in New York kehrte sie im Alter von 88 Jahren in ihre Heimat Berlin zurück und nahm wieder die deutsche Staatsbürgerschaft an.