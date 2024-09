Erste Zeugen im Untersuchungsausschuss um Minister Limbach

Wie sehr sich die Opposition und besonders die Abgeordnete Nadja Lüders ( SPD ) auch bemühte, in offensichtliche Widersprüche verstrickte sich der Abteilungsleiter bei seiner ersten Befragung nicht.

Und auch die zweite Zeugin des Tages, eine Referatsleiterin im Justizministerium und frühere Richterin am OVG , betonte, es habe keinen Versuch einer Einflussnahme auf sie gegeben. Der Vergleich der Bewerber für eine Bestenauswahl sei sehr komplex gewesen, weil mehrere über Bestnoten und ein ähnliches Profil verfügten.

Wesentlich gefährlicher als die Zeugenaussagen dürften sich für Justizminister Limbach aktuell Dokumente erweisen, die nicht direkt Gegenstand dieser Befragung waren.

Werden Eidesstattliche Versicherungen zum Problem?

Denn am Montag wurde bekannt, dass der im OVG-Besetzungsverfahren unterlegene Bewerber in einer "Eidesstattlichen Versicherung" schwere Vorwürfe erhebt. In dem Dokument, über das die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zuerst berichtete und das dem WDR ebenfalls vorliegt, schildert der Bundesrichter ein Treffen mit Nathanael Liminski, dem Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei. Dieses Gespräch sei ihm von Limbach empfohlen worden, schreibt der Bundesrichter in seiner "Eidesstattlichen Versicherung". Demnach habe das Gespräch das Ziel gehabt, ihn zur Rücknahme seiner Bewerbung zu überreden.

Allerdings hat auch Justizminister Limbach eine Versicherung abgegeben, in der es heißt, der Bundesrichter habe im Gegenteil ihn gefragt, ob er in der Sache ein Gespräch mit dem Chef der Staatskanzlei führen könne. Damit stehen beide Versicherungen im Widerspruch zueinander.

Unsere Quellen: