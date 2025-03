"Täuschung" durch RWE? Deshalb steht das Sündenwäldchen teils noch

So machten die Anwälte des Unternehmens am 6. Januar Druck: "Ein auch nur vorübergehender Verzicht auf die Rodungsmaßnahmen im sog. Sündenwäldchen in der laufenden Rodungsperiode hätte daher erhebliche nachteilige Konsequenzen für den Tagebaubetrieb, insbesondere für die – dem Allgemeinwohl dienende – Wiedernutzbarmachung." Am 8. Januar betonten die RWE -Anwälte im Gerichtsprozess erneut: "Auf die unbedingte Notwendigkeit der Rodung des sog. Sündenwäldchens noch in dieser Rodungsperiode zur Aufrechterhaltung eines Regelbetriebes sei nochmals hingewiesen."

Die Rodungsperiode ist mit dem 28. Februar zu Ende gegangen. Vollständig abgeholzt hat RWE das Waldstück nicht, rund ein Fünftel der ursprünglichen Fläche steht noch.

Wie passt das zusammen?

RWE: Rodung durch Besetzung nicht mehr möglich

Für die Umweltschützer des BUND ist das der "Beweis" für eine "bewusste Täuschung" durch RWE .

Der Rest des Sündenwäldchens