" Wann kommt das Dankestelegramm, dass wir dafür gesorgt haben, dass NRW es jetzt bei der Schuldenbremse einfach hat. Wir sorgen für mehr Geld in Nordrhein-Westfalen ", sprach Ott in Richtung des Ministerpräsidenten Wüst.

Söder-Spitze nach Düsseldorf

Den Auftakt hatte am Morgen Markus Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau gemacht. "Liebe Preußen, versteht es, ab jetzt geht nichts mehr ohne Bayern in Deutschland" , sagte der Ministerpräsident zur Gaudi seiner teils nicht ganz nüchternen Zuhörer.