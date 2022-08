So nutzt die NRW-Polizei Maschinenpistolen

Stand: 11.08.2022, 11:47 Uhr

Die Schüsse beim tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund kamen aus einer Maschinenpistole. In welchen Situationen kommt diese Waffe in NRW anstatt der üblichen Polizei-Pistole zum Einsatz?

Von Nina Magoley