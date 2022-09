Reul verteidigt Ermittlungen nach tödlichen Polizeischüssen

Aus Neutralitätsgründen ermittelt in dem Fall nun die Polizei in Recklinghausen gegen die Dortmunder Kollegen. Umgekehrt ermittelt die Polizei Dortmund aber derzeit auch in einem Fall in Recklinghausen. "Das ist Zufall, aber auch blöd" , erklärte Innenminister Reul nun gegenüber dem WDR. "Den Fall, dass man gleichzeitig Verfahren gegeneinander führt, habe ich noch nicht erlebt" , so Reul weiter.