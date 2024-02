"Startchancen-Programm": Milliardenhilfe für Schulen im Brennpunkt

Monatelang hatten Bund und Länder miteinander gerungen, jetzt steht der gemeinsame Beschluss: Schulen in schwierigen sozialen Lagen sollen Extrageld bekommen, um ihre Herausforderungen bewältigen zu können. Bis zu einer Milliarde Euro jährlich will der Bund aufbringen, die einzelnen Bundesländer sollen sich in gleicher Höhe beteiligen. Insgesamt geht es um rund 20 Milliarden Euro, die über einen Zeitraum von zehn Jahren an die betroffenen Schulen fließen sollen. Freitagmittag will die Kultusministerkonferenz nähere Einzelheiten dazu veröffentlichen.

Lernerfolg anhängig vom Elternhaus

Etwa 4.000 Schulen und Berufsschulen könnten von dieser Förderung profitieren, heißt es. Sie soll nach bisherigen Angaben zum Schuljahr 2024/25 an den Start gehen. Das Programm ist Teil des Koalitionsvertrags der Ampel-Regierung. Darin heißt es: " Mit dem neuen Programm Startchancen wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen." Studien hatten immer wieder gezeigt, dass der Erfolg eines Kindes in der Schule hierzulande weiterhin stark vom Elternhaus abhängt.



Grundschüler scheitern am Lesen und Schreiben

Bildungsstudien hatten außerdem ein immer weiter absackendes Kompetenzniveau bei Schulkindern diagnostiziert. Schon in der Grundschule scheitern viele Kinder am Lesen, Schreiben oder Rechnen und schaffen später dann auch keinen Abschluss. Bei der letzten Pisa-Studie im Jahr 2022 hatten deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abschnitten wie noch nie zuvor.