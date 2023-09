Mehr Schulen in NRW mit sozialen Herausforderungen

Vier Faktoren sind für die Einstufung wichtig: Kinder- und Jugendarmut im Einzugsgebiet der Schule, Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Familiensprache, der Anteil der Schüler mit Zuzug aus dem Ausland und der Anteil der Schülerinnen mit Lernentwicklungsstörungen.

Schulsozialindex auf dem Prüfstand

Eine Neuberechnung und Weiterentwicklung des Schulsozialindex hatten CDU und Grüne schon in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Der Index werde jetzt mit neuesten Schuldaten aktualisiert und die statistische Berechnung geändert, heißt es von Seiten des Schulministeriums.

In anderen Bundesländern wird ähnlich verfahren - in Hamburg wird der Index zum beispiel dazu benutzt, Schulen gleicher Einstufung miteinander zu vergleichen, um Probleme direkt zu erkennen. Unter anderem deshalb hatte es dort mit die wenigsten Lernrückstände in der Corona-Pandemie gegeben.

SPD lobt neue Berechnung und übt dennoch Kritik

Von der SPD-Opposition gab es Lob für die neue Berechnung. " Die Ministerin hat jetzt erkannt, dass weitaus mehr Schulen in herausfordernden Lagen sind als sie bisher wahrhaben wollte ", sagt Dilek Engin auf WDR-Anfrage. Die SPD-Bildungspolitikerin sieht aber dadurch jetzt auch mehr Handlungsdruck. " Wichtig ist jetzt, dass dem Skalierungswechsel auch ein Wechsel der Ressourcenverteilung folgt ", so Engin weiter.

