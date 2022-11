Corona-Folgen bei Kindern: Experten fordern mehr Hilfen

Anlass der Expertenanhörung am Mittwoch war ein Antrag der SPD -Opposition. Der forderte unter anderem, die Schulsozialarbeit deutlich auszubauen und zusätzliche Gesundheitsfachkräfte an die Schulen zu holen, um die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Pandemie-Zeiten zu stärken.

Im vergangenen Herbst hatte noch die frühere Landesregierung aus CDU und FDP eine neue Förderrichtlinie für die Schulsozialarbeit ausgegeben und die Landesmittel um 20 Prozent auf gut 57 Millionen Euro aufgestockt. Die Kommunen sollen einen Eigenanteil von 20 Prozent beitragen.

Experten: Hilfssysteme sind überlastet und unkoordiniert