Kommunen fordern mehr Geld und Begrenzung der Migration

"Die Finanzsituation der Kommunen ist prekär" , warnte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebund ( DStGB ), Uwe Brandl, am Mittwoch. Dabei forderte der CSU-Politiker mehr Geld für Investitionen, etwa durch eine "faire Lastenverteilung auf allen Ebenen" sowie eine Neuausrichtung der Förderprogramme des Bundes.

Städte und Gemeinden würden mittlerweile mehr als 70 Milliarden Euro jährlich für soziale Leistungen ausgeben - eine Verdoppelung seit 2005. Ein weiterer Anstieg sei erwartbar. "In Zeiten knapper Kassen müssen diese steigenden Kosten mit dem Verzicht auf Investitionen teuer erkauft werden ", erklärte Brandl und betonte: "Ein 'Weiter so' wird nicht funktionieren."

NRW-Kommunen warnen vor schmerzhaften Einschnitten