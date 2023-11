Flüchtlingsrat kritisiert Unterbringung von Flüchtlingen

" Es herrscht Überfüllung, Unruhe, aber auch Angst ", sagt Birgit Naujoks über die Zustände in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Zeitweise müssten Betten in die Mensen der Unterkünfte gestellt werden, so die Geschäftsführerin des NRW-Flüchtlingrates.

Birgit Naujoks, NRW-Flüchtlingrat

Vor allem die Lage in den sieben Notunterkünften des Landes sei prekär. Meist würden die Menschen in Zelten leben, die teilweise undicht seien. Frauen würden sich nicht in die sanitären Einrichtungen trauen, Kinder hätten selten einen ausreichenden Zugang zu Bildungseinrichtungen. Die Psychotherapeutin Eva van Keuk berichtet von einem Mann, der retraumatisiert wurde, weil er nach ein paar Wochen in eine Notunterkunft verlegt wurde.

"Es macht Menschen kaputt"

In NRW gibt es aktuell über 26.000 Plätze in den Landesunterkünften - verteilt auf 40 Standorte. Nach dem Start der schwarz-grünen Landesregierung im Sommer 2022 kündigte Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) an, die Plätze auf 34.000 zu erhöhen.