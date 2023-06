Diskussionen in Marmagen: 700 Geflüchtete auf ein Dorf

Gut 700 Flüchtlinge hat die Bezirksregierung Köln hier bislang untergebracht – halb so viele, wie der Ort Einwohner hat. Das sorgt in Marmagen für Diskussionen. Anwohner berichten, es hätten sich zwei Lager im Ort gebildet. "Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, Menschen aufzunehmen" , berichtet eine Anwohnerin. "Das sind so viele junge Männer – und alle jungen Männer wollen genau dasselbe wie unsere jungen Männer. Und wenn die an keine Frauen rankommen – ich weiß nicht, wie die Stimmung sich hochschaukeln könnte" , fürchtet eine andere.

Nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine

Die Flüchtlinge kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak und der Ukraine – aber eben nicht nur aus der Ukraine, wie zunächst von vielen angenommen worden war. Bruno Schmidt fühlt sich deshalb betrogen.

"Anfangs wurde uns gesagt, es kommen Ukrainer her. Aber jetzt haben wir Flüchtlinge aus 3, 4, 5 Ländern." Bruno Schmidt, Anwohner

Auseinandersetzungen in der Unterkunft

In Marmagen treffen viele Flüchtlinge aus unterschiedlichen Kreisen zusammen. Es gibt Videos von Auseinandersetzungen in der Unterkunft, die Anzahl der Straftaten im Ort ist mittlerweile gestiegen. Deshalb möchte Bürgermeister Norbert Crump ( CDU ) die Polizei vor Ort aufstocken und Bürgersprechstunden ausweiten.

Crump möchte Zahl der Flüchtlinge auf 200 bis 300 reduzieren

"Wenn man jetzt die Bilder sieht, muss man sich fragen, wie menschenwürdig ist eine Unterkunft mit 700 Leuten, die als Notunterkunft auch reduzierte Betreuungsangebote hat und die eine fast nicht händelbare Auswirkung auf den Ort hat," fragt Crump. Er würde die Zahl der Flüchtlinge gern auf 200 bis 300 reduzieren.

Flüchtlingsministerin Paul wirbt um Akzeptanz

Aber NRW -Flüchtlings- und Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) ist dringend auf große Unterkünfte wie in Marmagen angewiesen. "Ich bin sehr dankbar, dass die Kommunen vor Ort unterstützen und Menschen aufnehmen" , betonte Paul gegenüber dem WDR .

Josefine Paul: "Wir wollen die Kommunen entlasten"

"Wir wollen die Kommunen entlasten als Landesregierung, das Puffersystem der Landeseinrichtungen weiter ausbauen. Das können wir nur gemeinsam mit den Kommunen und mit den Menschen vor Ort." Derzeit kommen ähnlich viele Menschen nach NRW wie 2015/16 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Aber das Land hat wesentlich weniger Unterkunftsplätze zur Verfügung wie vor einigen Jahren. Deshalb dürfte die Einrichtung in Marmagen vorerst bleiben.

