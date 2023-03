Wer jetzt in der NRW-SPD bei der Chefsuche mitredet

"Das Erstaunliche ist, dass sich viele Mitglieder an der Basis gar nicht so sehr für die Personalien auf Landesebene interessieren" , sagt ein Bundestagsabgeordneter aus dem Ruhrgebiet. Die parteiinterne Kampagne gegen Kutschaty sei in den letzten Wochen eher eine Sache bestimmter Funktionäre (und Ex-Funktionäre) gewesen. Jetzt schalten sich Kommunalpolitiker, darunter (Ober)bürgermeister in die Debatte ein. Kandidaturen von Rathauschefs- oder -chefinnen sind ebenfalls möglich.

Die in Berlin

Teile der NRW-Landesgruppe (49 SPD-MdBs kommen aus NRW) im Bundestag sollen sich in den letzten Wochen vernetzt haben, um eine personelle Alternative zu Kutschaty aufzubauen. Bundesentwicklungsministerin und Ex-Landesministerin Svenja Schulze (Münster) wird immer mal wieder genannt als mögliche Spitzenfrau für NRW. Michelle Müntefering (Herne-Bochum) steht regelmäßig in der Zeitung, wenn es um Posten in NRW geht.

Allerdings hat die ziemlich desaströse Amtszeit von Sebastian Hartmann (Rhein-Sieg-Kreis) an der Landesspitze von 2018 bis 2021 gezeigt, dass man den großen Landesverband NRW kaum von Berlin aus führen kann.