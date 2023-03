SPD-Landeschef Kutschaty gibt auf

Der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty will von seinem Amt zurücktreten. Hieß es am Donnerstag in Düsseldorf aus Kreisen des Parteipräsidiums. Kutschaty will sich gegen Mittag vor der Presse äußern.

Desaster im Präsidium

Am Mittwoch hatte Kutschaty dem Präsidium der NRW-SPD die Bonner Juristin Magdalena Möhlenkamp als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Doch das Gremium ließ ihn abblitzen. Eine schwere Niederlage für den Landesvorsitzenden vor dem Landesparteitag im Mai.