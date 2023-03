SPD-Fraktion berät über Kutschatys Zukunft

Die größte Oppositionsfraktion im Landtag berät am Dienstag in Düsseldorf darüber, wie es an ihrer Spitze weitergeht. Nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty als SPD-Landeschef wird damit gerechnet, dass der 54-jährige Essener früher oder später auch als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten aufhört. Spekuliert wird über Interimslösungen und Nachfolgekandidaten. Viele Namen sind im Gespräch.