"In der Größenordnung ist das ein sehr, sehr großer Erfolg für uns" , betont Heike Sennewald vom Zollfahndungsamt Essen: In einer 500 Quadratmeter großen Halle in Hückelhoven haben die Zollfahnder und die Staatsanwaltschaft in Aachen ein Drogenlabor mit hochprofessioneller Ausrüstung entdeckt. Darunter 200 Kilogramm MDMA , besser bekannt als Ecstasy, 130.000 Euro Bargeld und tausende Liter Chemikalien zur Herstellung der Drogen. In Nettetal fanden sie darüber hinaus ein Lager mit weiteren Chemikalien. Es sei das größte MDMA-Labor, das seit 23 Jahren in Deutschland sichergestellt wurde, so die Staatsanwaltschaft Aachen.

Chemikalien als Spur

Heike Sennewald: "Großen Player vom Markt genommen"

Im Februar war bei einer Grenzkontrolle eine ungewöhnlich große Menge eines Grundstoffs aufgefallen, der zur Herstellung chemischer Drogen verwendet wird. Monatelang ermittelten die Beamten: Als dann Anfang Mai eine große Menge spezieller Chemikalien nach Hückelhoven transportiert wird, schlagen sie zu. Ein Volltreffer! Alleine die Sicherstellung aller Beweismittel dauert aufgrund der Menge sechs Tage. "Man kann sagen, dass wir mit diessem Labor einen großen Player vom Markt genommen haben" , so Zollfahnderin Heike Sennewald.

Internationale Drogengeschäfte

Auch nach dem spektakulären Fund ermitteln die Behörden weiter. Spuren führen auch in die Niederlande und nach Belgien: Auch dort wurden in Kooperation der Aachener Staatsanwaltschaft und örtlicher Behörden Gebäude durchsucht und Anfang Juli Verdächtige festgenommen.