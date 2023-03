Kutschatys Rücktritt und Krafts Erbe

Was ihm noch blieb war der Rücktritt in Würde, ohne Groll gegen die letzten Monate. Das ist ihm in einer ehrbaren Rückzugserklärung gelungen, in der er keine Vorwürfe erhob. Allerdings hinterlässt dieser respektable Abgang eine Sozialdemokratie im Chaos. Die in NRW regierenden Parteien von CDU und Grünen dürfte es daher freuen, dass sie in den kommenden Wochen keine lästige SPD-Opposition fürchten müssen. Die ist nämlich jetzt erstmal mit sich selber beschäftigt.