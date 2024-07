Allerdings sind diese Menschen nicht alle obdachlos. Laut Wohnungslosenstatistik ist der Großteil der in der Statistik erfassten Menschen (98,7 Prozent) irgendwo untergebracht. Sie leben in Notunterkünften oder wohnen ohne eigenen Mietvertrag in von den Kommunen zur Verfügung gestellten Wohnungen, in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe oder auch bei Bekannten und sind entsprechend nicht auf der Straße.