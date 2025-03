Wie das Geld aus dem 500 Milliarden Euro schuldenfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur genau verteilt wird, ist bislang unklar. 100 Milliarden Euro soll es für die Bundesländer geben, wie viel davon bei den Kommunen ankommt, ist noch offen. "Sehr einfache unbürokratische Verfahren" , so lautet die Forderung des NRW -Städtetags.

Wo das Geld gebraucht wird - Beispiel Feuerwehr

Sebastian Thews von der Feuerwehr Mettmann

Dicht an dicht stehen Feuerwehrautos in der Halle der Feuerwache Mettmann. Zwischen zwei Fahrzeugen quetscht sich der stellvertretende Amtsleiter Sebastian Thews durch. Die beiden riesigen Fahrzeuge stehen keinen Meter auseinander. Dahinter hängen die Uniformen an einer Stange mitten im Gang. Wenn ein Einsatz kommt und es schnell gehen muss, steigt die Verletzungsgefahr.

" Wenn hier zwölf Leute gleichzeitig hinlaufen und alle hier eng an eng sich umziehen müssen, dann gibt es hier auch mal kleinere Tumulte. Das ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht heute gar nicht mehr tragbar ", sagt Thews. Weil nicht alle Fahrzeuge in die Halle passen, sind einige permanent der Witterung ausgesetzt. Im Winter müssen deshalb die Wassertanks entleert und vor einem Einsatz erst wieder mit Löschwasser befüllt werden.

Investitionen bleiben auf der Strecke

Egal, wo man hinschaut: Die Feuerwache ist zu klein. Die einzige Lösung wäre ein deutlich größeres Gebäude. Doch Geld für eine neue Wache war bislang nicht da. Dabei sehen Kommunen neben Straßen, Schienen, Schulen und Verwaltungsgebäuden den größten Investitionsbedarf bei ihren Feuerwehren.