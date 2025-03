Die Luxusschleuser, der Fußball und ein Kanzlerkandidat

Es ist 4 Uhr morgens als Ende Januar in einem Krefelder Wohngebiet die Ermittler der Zentralstelle für Organisierte Kriminalität aus Düsseldorf anrücken. Es geht um das Verfahren gegen sogenannte Luxus-Schleuser. Im Fokus diesmal: Ein deutsch-chinesisches Unternehmerpaar.

Die Eingangstür wurde bei der Razzia aufgebrochen.

Der Vorwurf: Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern und gewerbsmäßiger Bandenbetrug. Das Paar soll zusammen mit einem weiteren Mann aus Krefeld chinesische Staatsangehörige um vermeintliche Investitionsgelder in Höhe von mehr als 5,6 Millionen Euro betrogen zu haben. Jörg K. kommt in Untersuchungshaft, seine chinesische Ehefrau Hong K. wird nicht angetroffen und mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Spuren nach Düren

Die Spuren der beiden führen unter anderem zu einem Fußballverein: dem 1. FC Düren. Mit Hilfe des Frechener Anwalts Claus Brockhaus, einem Hauptbeschuldigten der mutmaßlichen Schleuserbande, hatte sich das Ehepaar K. beim Verein als Investor vorgestellt. Präsident des Vereins ist Wolfgang Spelthahn. Der CDU-Politiker wird in dem Verfahren ebenfalls als Beschuldigter geführt und wurde Anfang November als Dürener Landrat suspendiert.

Rechtsanwalt Benedikt Pauka vertritt den Dürener Landrat Wolfgang Spelthahn.

Spelthahn bestreitet die Vorwürfe und hat gegen seine Ablösung geklagt. Auch sein Anwalt Benedikt Pauka weist die Vorwürfe im Westpol-Interview vehement zurück: "Die Behauptung, Herr Spelthahn habe in irgendeiner Form finanziell profitiert, entbehrt jeglicher Grundlage. Das ist Verfolgungslyrik der Staatsanwaltschaft, erdichtet", erklärt Pauka. In der gesamten Akte, im gesamten Verfahren gäbe es keinen einzigen Hinweis darauf, dass der Landrat in irgendeiner Form persönlich von irgendwelchen Machenschaften profitiert haben könnte. Dies sei "absurd und von der Hand zu weisen", so Pauka weiter.

Schleusergeld an 1. FC Düren?

Unstrittig aber ist: Die mutmaßlichen Schleuser bemühten sich intensiv um seinen Fußballverein. Einer der Hauptbeschuldigten, Claus Brockhaus, war dort mit einer Firma ein Jahr lang Trikotsponsor. Und das von ihm vorgestellte Krefelder Ehepaar gibt dem Verein im Juni 2020 ein Darlehen über 150.000 Euro. Gemeinsam plant man ein internationales Sportinternat für chinesische Nachwuchsfußballer.